Desamparada, Sammy Lee vive drama com o filho enquanto ex curte farra: "Preocupação"

Sammy Lee vive drama com o filho; ela comoveu os seguidores ao surgir aos prantos

A influenciadora Sammy Lee publicou um desabafo comovente na madrugada desta terça-feira, 1. Em seu perfil nas redes sociais, ela avisou que seu filho, Jake Lee, estava passando mal. Desamparada após a separação, ela surgiu abalada.

"Ser mãe solteira, não ter rede de apoio nenhuma e morar longe da minha família, às vezes significa: Acordar de madrugada com o vômito do filho que está doente, tirar toda a roupa dele, limpar ele todo, tirar todos os lençóis, edredom, fronhas”, iniciou.

Depois, a ex-mulher de Pyong Lee surgiu chorando e lembrou da morte da mãe, que a ajudava nos momentos difíceis. Enquanto ela enfrentava um drama, o ex-BBB estava em uma festa com influenciadores.

“E chorar só depois. Ninguém vê nem 10% das lágrimas de uma mãe. A responsabilidade, a preocupação, o amor infinito que ultrapassa qualquer outro pensamento ou cansaço. Ir de madrugada no hospital? Dirigindo sozinha com ele passando mal sozinho atrás?”, questionou ela sem saber o que fazer.

Após a repercussão do caso, o ex-BBB surgiu durante a festa e mandou uma indireta para a ex. cdisparou ele.

Pyong e Sammy se separaram em fevereiro de 2022, pouquíssimos dias após o aniversário do filho. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida", declarou ela na época.

Veja o desabafo:

🚨Ao perceber Pyong distante, Carlinhos Maia aconselhou que ele não ligue para comentários da internet pois é um ótimo pai pic.twitter.com/1dApw4ys2k — FUTRICAS (@futricasefofoca) August 1, 2023

O fim do casamento

Em fevereiro do ano passado, Sammy comunicou os seguidores das redes sociais que seu casamento com Pyong chegou ao fim. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", escreveu ela nos Stories do Instagram.

O ex-BBB também se pronunciou sobre o término em sua rede social. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e tem carinho pela nossa família, venho anunciar que nosso casamento chegou ao fim. Eu e Sammy vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo. Continuaremos com amizade e respeito, amando e cuidando do nosso príncipe Jake. Obrigado a todos que desejam nossa felicidade. Desejamos o mesmo a vocês".