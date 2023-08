Depois de Lewis Hamilton, Drake é apontado como novo affair de Shakira

Rumores começaram depois que Shakira e Drake foram vistos saindo de uma mesma festa com minutos de diferença

Depois de curtirem uma festa em West Hollywood, na Califórnia, no último sábado, 12, Shakira e Drake geraram rumores de romance. Embora eles não tenham sido fotografados juntos, fontes do portal de notícias britânico Daily Mail revelaram que a cantora e o rapper saíram do local, já na madrugada de domingo, um atrás do outro, com apenas minutos de diferença.

O suposto encontro aconteceu apenas alguns dias depois que uma fonte próxima à artista teria revelado que ela e Lewis Hamilton seriam "mais do que amigos" após uma viagem "secreta" a Ibiza. Segundo veículos, Shakira e o piloto de Fórmula 1 estariam avançando com o relacionamento.

No último mês, os dois foram vistos juntos em um iate com amigos, bem como em encontros no Grande Prêmio da Inglaterra e em uma boate. Segundo Jordi Martin, desde o início do affair, Shakira e Hamilton sempre tiveram a clareza que eram apenas amigos, “com ambos com a liberdade plena de fazer o que quisessem”.

No entanto, os termos do romance estão mudando. Na avaliação do mesmo jornalista, tem surgido entre o heptacampeão mundial e a colombiana “algo maior do que amizade”. A crença é que o relacionamento possa ficar sério em um futuro próximo.

Piqué e Shakira têm relação pacífica após separação cheia de polêmicas

Parece que Shakira e Piqué finalmente fizeram as pazes. Depois de muitas polêmicas envolvendo o ex-casal, que inclui indiretas por meio de músicas, vaias em eventos públicos e fofocas, parece que finalmente a cantora e o jogador de futebol se acertaram e conseguiram fechar o acordo de separação de forma pacífica.

De acordo com informações do "Vanitatis", vinculado ao jornal "El Confidencial", divulgadas na última segunda-feira, 07, o clima de guerra cessou de vez. De acordo com a fonte, não há mais problemas entre o ex-casal no momento: “Eles estão cumprindo o acordo de separação ao pé da letra, não há mais nenhuma discussão ou problema entre eles”, revelou a fonte.