Depois de indireta da atriz, MC Daniel deixa de seguir Mel Maia em rede social

Mel Maia continua seguindo o ex-namorado no Instagram; eles terminaram em agosto deste ano

Parece que o cantor MC Daniel, de 25 anos, não gostou de ver sua ex-namorada, a atriz Mel Maia, usando uma camiseta que diz: "My ex is my biggest fan", que traduz para "Meu ex é meu maior fã" em português. Isso porque, seguidores notaram nesta sexta-feira, 29, que ele deixou de seguir a artista no Instagram.

Até o momento, Mel ainda não retribuiu o unfollow e continua seguindo o ex-namorado na rede social. A atriz está viajando por Portugal com as amigas e postou as fotos com a polêmica camiseta nesta manhã ao curtir uma praia com as amigas.

MC Daniel deixa de seguir Mel Maia após indireta da atriz | Foto: Reprodução / Instagram

Mel colocou um ponto final definitivo em seu namoro com o cantor MC Daniel. O casal se relacionava desde dezembro do ano passado, mas enfrentaram uma crise e chegaram a terminar em junho, embora tenham reatado o relacionamento apenas algumas semanas depois.

O fim do relacionamento foi anunciado pela atriz no último dia 29 de agosto. "Venho aqui porque temos uma relação transparente. E sinto que precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos", declarou na ocasião.

Daniel também se manifestou na época: "Venho informar a todos vocês que meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro".

MC Daniel também teria mandado indireta para Mel Maia:

Apesar de ter confirmado que terminaram em bons termos e que não houve traição, MC Daniel também teria mandado uma indireta para Mel Maia. Após o término, a atriz contou que estava à procura de um novo amor e seu ex-namorado não curtiu a declaração. Em uma atualização nas redes sociais, o cantor cutucou a antiga amada:

"Depois de um tempo percebi que a verdadeira riqueza da vida é sua família, seus princípios, sua capacidade de ser leal ao que acredita, amor próprio e a atitude de querer ser melhor todos os dias…", Daniel refletiu na legenda de uma publicação e seus seguidores interpretaram como uma grande indireta para sua ex.