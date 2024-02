Depois de anunciar noivado, Lexa se pronuncia pela primeira vez

A cantora foi pedida em casamento e contou a novidade nesta segunda-feira, 26; Lexa apareceu nas suas redes sociais depois do anúncio

A mais nova noiva do pedaço, Lexa apareceu pela primeira vez para falar com os seus fãs depois de anunciar o mais próximo passo em seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, o noivado! A cantora avisou que o amado precisou voltar ao Brasil para trabalhar, mas estava radiante com o pedido.

"Vocês viram a novidade?", disse sorrindo. "Agora tô me arrumando, mais uma noite de caçada pela aurora [boreal]", continuou a artista, que está curtindo férias na Noruega. "O Ricardo teve que ir embora para trabalhar, ele tem que gravar, e eu fico mais um pouquinho aqui na Noruega e depois volto pro Brasil", explicou.

Lexa ainda avisou que mostraria o momento exato em que foi pedida em casamento e adiantou: "Foi tão fofo". O pedido aconteceu durante uma viagem romântica ao país nórdico. O casal está junto desde outubro de 2023.

Nesta segunda-feira, 26, ele mostrou que fez o pedido de noivado durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal. Nas imagens, ele apareceu ajoelhado na frente dela em frente a uma paisagem com neve. "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já atuou na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual interpretou o personagem Giovane. Além disso, ele também integrou os elencos de Tempo de Amar, Verão 90 e Travessia.

Na vida pessoal, ele é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Nas redes sociais, o artista adora mostrar foto de sua rotina, das idas à praia, ao lado da filha e também de seus encontros com os amigos. Ele pratica yoga, mergulho e adora Fernando de Noronha, já que tem várias fotos nas praias de lá em seu feed.