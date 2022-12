Deolane Bezerra posa de biquíni azul e visual poderoso arranca suspiros

Ex-Fazenda Deolane Bezerra ostentou bumbum enorme em clique arrasador em sua mansão

A influenciadora Deolane Bezerra (35), tem aproveitado bastante a liberdade após passar três meses confinada em A Fazenda 14. Nesta semana, a famosa chamou atenção ao compartilhar uma série de cliques de suas férias mais do que especiais.

Na publicação, a loira surgiu ostentando suas curvas impecáveis com um conjuntinho de biquíni azul clarinho. Direto da área externa de sua mansão, a doutora provocou os seguidores com uma sequência de poses arrasadoras.

“Devendo e luxando. É cada uma que parece duas, viu. Pula para 2023, por favor”, brincou ela na legenda da publicação, conquistando quase 2 milhões de curtidas dos seguidores. Entre os comentários da postagem, o que não faltaram foram muitos elogios.

"Lindaaaaaaaa, mãe. Gata", disse Bia Miranda (18), vice-campeã de A Fazenda 14. "Eu queria saber onde está o defeito aí, só vi beleuza Deoslane ❤️", afirmou um admirador da beldade. "Maravilhosa & ponto", elogiou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deolane Bezerra ⚖️ (@dra.deolanebezerra)

Recentemente Deolane foi vista celebrando a liberdade em uma noitada ao lado das amigas de A Fazenda 14. Ela foi fotografada com Pétala Barreiros e Bia Miranda durante o evento Garota Vip, em São Paulo. O trio caprichou na escolha dos looks e esbanjou sensualidade. Deolane deixou a barriguinha de fora ao escolher um conjunto de top e calça preta para prestigiar o evento.

DEOLANE TIROU SEGURANÇA NO AMIGO SECRETO

Com uma relação de amizade com seus funcionários, Deolane revelou que seu segurança, Nego Jader, participou da celebração do Natal em sua casa. Na ocasião, a viúva do MC Kevin surpreendeu os fãs ao mostrar o presente que escolheu para o rapaz: um maço de dinheiro repleto de notas de R$ 100.

“É uma pessoa muito focada. Não tem quem me olhe com tanto carinho, pureza, dedicação. E eu tenho dois presentes e vou dar para ele escolher”, disse ela, que causou a maior polêmica ao pedir para deixar o confinamento de A Fazenda 14.