Desfeita? Atitude de Virgínia Fonseca com afilhado rende críticas: "Melhor não ter"

Atitude de Virgínia Fonseca com afilhado decepciona fãs; veja o que está rolando

A influenciadora Virgínia Fonseca se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (1). É que ela foi vítima de muitos comentários negativos após mais uma atitude controversa que tomou envolvendo o aniversário de seu afilhado.

Madrinha do pequeno Gabriel, filho de seu irmão, o empresário William Gusmão, com a influenciadora Mellody Barreto, ela não compareceu a uma festinha que comemorou mais um mês de vida do pequeno. Desde que aceitou ser a "dinda" do pequeno, ela raramente é vista na companhia do bebê.

Por isso, fãs estão criticando a postura da esposa de Zé Felipe e deixaram mensagens com críticas. "Que pena, que triste que a madrinha Virgínia e Zé Felipe ainda não conseguiram - por trabalho ou doença - ir nos mesversários do Gabriel, em nenhum dos três", afirmou um. "Ter a Virgínia como madrinha era melhor não ter, né?", ironizou outro.

Aparentemente, a influenciadora não pode ir à festinha porque estava com compromissos profissionais inadiáveis. No mês passado, ela também não foi ao evento porque estava com problemas de saúde.

Veja a repercussão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Viagem em família

Nesta quarta-feira, 1, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos acompanhada do marido e das duas filhas. O casal mostrou que irá viajar acompanhado das filhas no jatinho particular da família.

A influenciadora e o marido, o cantor Zé Felipe, posaram com as filhas em frente à aeronave. No clique também apareciam os funcionários que trabalham para a família, e a mãe de Virginia, Margareth Serrão também sorria para o registro. “Bora para mais uma, que Deus nos acompanhe! Resolução não tão boa, mas o que vale é a companhia. Partiu!”, escreveu a loira na legenda, explicando a resolução da primeira foto, que foi tirada de longe.