Deborah Secco dispensa sutiã e deixa à mostra seus atributos em vestido decotado: "Que mulherão!"

Com decote farto, Deborah Secco dispensa sutiã ao posar com vestido curtinho para cliques ousados; veja

Na tarde desta sexta-feira, 24, a atriz Deborah Secco (43) escandalizou nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques pra lá de ousados em que aparece com um vestido decotadíssimo.

É que a musa do Carnaval dispensou o uso do sutiã e elegeu uma peça de roupa curtíssima que marcou completamente toda a sua intimidade. Além de ostentar toda sua beleza, a mulher de Hugo Moura colocou as coxas torneadas para jogo ao apostar em um um par de salto alto preto.

"Pronta pra casar a deusa Carol Sampaio e o Fred!!! Viva o amor!!!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, foram à loucura. "A senhora é uma deusaaaa", disse uma admiradora. "Que mulherão", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "Você é tão lindaaa".

Ainda recentemente, Deborah Secco deu o que falar em seu pré-carnaval ao surgir fantasiada de Bruna Surfistinha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DEBORAH SECCO:

