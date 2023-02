De biquíni mínimo, Deborah Secco esconde apenas o essencial em dia na praia

Deborah Secco aposta em biquíni mínimo e cavado para renovar o bronzeado em dia de sol no Rio de Janeiro

A atriz Deborah Secco (43) colocou o seu corpaço sarado para jogo nesta segunda-feira, 13. A beldade aproveitou um lindo dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia.

Durante o seu passeio ao ar livre, ela foi fotografada pelos paparazzi com um look mínimo e ousado. Secco surgiu apenas com um modelito fininho e cavado em fotos de frente e de costas.

A estrela deixou à mostra sua barriga reta e trincada e também as pernas torneadas e as curvas impecáveis. Além de renovar o bronzeado, Deborah Secco aproveitou para tomar um banho de mar para se refrescar.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Deborah Secco posta fotos com a filha Maria Flor e semelhança impressiona

Deborah Secco usou as suas redes sociais na última segunda-feira, 06, para se declarar para a filha, Maria Flor, de sete anos, fruto do casamento com o modelo Hugo Moura (32), com quem se relaciona desde 2015. Os fãs da atriz ficaram encantados com os registros da publicação e se espantaram com a semelhança entre mãe e filha.

Na legenda, Deborah se derreteu com a herdeira: “Eu e ela… Sobre amor!!!”, escreveu acompanhada de um emoji de coração. O clique eleito para a capa mostra as duas vestidas com tricot off white, em um ensaio mais elaborada. Mas a publicação também deu um gostinho da vida real de Deborah e Maria, com cliques em viagens no frio ou trocando um selinho carinhoso.

