Débora Falabella enlouquece os fãs ao mostrar encontro com Adriana Esteves

Nas redes sociais, Débora Falabella surgiu ao lado de Adriana Esteves, com quem contracenou em 'Avenida Brasil'

Débora Falabella usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para dividir as fotos de um momento muito especial. A atriz, que está no ar na novela Terra e Paixão, interpretando a personagem Lucinda, encontrou a atriz Adriana Esteves, com quem contracenou em Avenida Brasil.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, as artistas aparecem em um restaurante acompanhadas de seus respectivos maridos, Fernando Fraiha e Vladimir Brichta, que em um dos registros aparecem no espelho. "Flagradas por Feu e Vladi", escreveu Falabella na legenda.

Os fãs ficaram enlouquecidos ao verem Nina e Carminha juntas. "Deusas", elogiou uma seguidora. "O que será que Nina e Carminha estavam conversando?", quis saber outra. "Vocês precisam voltar a trabalhar juntas. Ajuda, Globo", implorou uma fã. "Isso que é um encontro de milhões", celebrou uma admiradora.

Em Avenida Brasil, as personagens de Débora e Adriana viviam em pé de guerra, mas na vida real, as duas ficaram bem próximas durante as gravações. "A gente tinha muita liberdade uma com a outra, ficávamos no camarim falando das nossas vidas. A gente ia gravar e se divertia com o que uma estava fazendo aquilo com a outra. Era bom, instigante e estimulante como atriz. Novela realmente é um lugar onde você trabalha meses de forma muito intensa, e depois ficamos sempre migrando para outros trabalhos, não fazemos muitos amigos. Mas a Adriana virou minha amiga. Uma das poucas amigas que tenho, que falo toda vez que encontro", contou Falabella em entrevista ao podcast 'Novela das 9', do Gshow.

Confira as fotos do encontro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Cliques raros com o marido

Débora Falabella surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos ao lado do marido, Fernando Fraiha, com quem oficializou a união em novembro do ano passado.No feed do Instagram, ela dividiu diversas fotos com Fernando e também outros amigos, e falou sobre como o seu fim de semana foi bastante agitado. "Um fim de semana de estreia e festa por aqui", escreveu Falabella na legenda da publicação.