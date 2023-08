Débora Falabella surge em cliques raros com o marido, Fernando Fraiha

A atriz Débora Falabella encantou os seguidores das redes sociais ao postar várias fotos com o marido

Débora Falabella surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar alguns cliques inéditos ao lado do marido, Fernando Fraiha, com quem oficializou a união em novembro do ano passado.

A atriz, que está no ar na novela das nove da Globo, Terra e Paixão, interpretando a personagem Lucinda, foi acompanhada do amado na festa de Tata Werneck, que reuniu diversos famosos para comemorar seu aniversário de 40 anos.

No feed do Instagram, ela dividiu diversas fotos com Fernando e também outros amigos, e falou sobre como o seu fim de semana foi bastante agitado. "Um fim de semana de estreia e festa por aqui", escreveu Falabella na legenda da publicação.

Essa não é a primeira vez que Débora posa com o marido. Recentemente, a atriz postou nas redes sociais fotos com Fraiha, seu ex-marido Chuck Hipolitho, pai de sua única filha, Nina, de 14 anos, além da atual esposa dele, Luísa Matsushita. "Uns momentos dos últimos dias entre Rio e SP. Trabalho com alegria. Encontros em casa e conversas de aeroporto", disse ela.

Confira as fotos:

Aniversário da irmã

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã mais velha. Na última quinta-feira, 24, Junia Falabella completou mais um ano de vida e a artista fez questão de parabenizá-la, postando três fotos ao lado dela.

"Hoje é dia da minha irmã, Junia. Lá em casa somos 3 mulheres. Eu, Cynthia e Junia que faz aniversário hoje! Sabe aquela irmã mais velha que é uma mistura de irmã, amiga e ao mesmo tempo meio mãe porque te carregava pra tudo quanto é canto mas era responsável por você? Junia me ensinou coisa demais [...]. Como sou sortuda de ter você. Te amo!", escreveu ela em um trecho da homenagem. Confira!