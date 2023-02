Debochada! Maraisa tira sarro do namoro da irmã, Maiara, com Fernando Zor

Após se zoar em brincadeira de ex-namorados, cantora Maraisa debocha do namoro ioiô da irmã gêmea, Maiara, com Fernando Zor

Após divertir os fãs com uma trend com ex-namorados nas redes sociais, a cantora Maraisa (35) mostrou que é daquelas que não perde a piada e brincou com o namoro ioiô da irmã Maiara (35) com Fernando Zor (38).

Depois de se zoar, a sertaneja tirou sarro do relacionamento ioiô da gêmea com o cantor, dupla de Sorocaba. Após muitas idas e vindas, desde quando começaram a namorar, em 2019, a relação chegou ao fim em setembro de 2022.

Em seu feed no Instagram, na noite de quarta-feira, 15, Maraisa aproveitou para debochar da irmã ao postar um vídeo da nova música de trabalho das artistas, Felizes para Sempre. Ela compartilhou várias fotos da irmã ao lado de Fernando, tampando o rosto dele com emoji.

Parte da letra da canção diz: "O meu primeiro amor/ Me ensinou que amor não se envolve negócio/ Que mesmo quando ama/ Ir além da cama não dá pra ser sócio/ A conta fica cara e vai jogar na cara / E é quando separa/ Descobre que nada era nosso."

Na legenda do post, Maraisa confessou que talvez Maiara ficaria brava. "Acho que vou apanhar em casa, mas foi mais forte que eu! Tentei fazer a trend #FelizesParaSempre com a @maiara, mas parece que empacou…", iniciou a famosa. "Duvido alguém adivinhar quem é que está com o rosto tampado com o emoji na trend, desafio difícil esse, hein?! Faça com a sua melhor amiga também, e posta que eu quero ver!", disse ainda, aos risos.

Nos comentários, amigos famosos da cantora se divertiram. "Será quem é, hein?", escreveu Thiago Abrava. "Ri alto aqui. Você é maldosa demais", disse João Bosco.

Confira a brincadeira de Maraisa com a irmã, Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maiara esclarece rumores de reconciliação com Fernando Zor

Maiara e Fernando Zor estiveram juntos desde março de 2019 e entre onze términos e reconciliações decidiram por um ponto final na relação.

A cantora esclareceu a coluna de Leo Dias que no momento está focada em sua carreira e que não tem notícias de Fernando há algum tempohttps://caras.uol.com.br/musica/maiara-esclarece-rumores-sobre-reconciliacao-com-fernando-zor-nao-procede.phtml. "Estou há 20 dias fora do Brasil, nem sei da vida dele, nem sei o que está acontecendo aí”, ela disse.

Ainda comentou sobre as especulações sobre uma possível volta com o ex: "Não sei de onde esse povo arruma isso”. Ela chegou a ser noiva de Fernando, mas não se casaram. A cantora até citou que a situação foi um livramento. “Se a gente não casou, foi um livramento. Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa complexa mesmo”, declarou.

