Maiara esclarece rumores sobre reconciliação com Fernando Zor: "Não procede"

Maiara esclareceu os boatos que envolviam uma possível reconciliação com seu ex-namorado, Fernando Zor

Maiara (35), que faz dupla com sua irmã gêmea Maraísa, namorou com o também cantor sertanejo Fernando Zor (38), famoso pela a dupla com seu amigo, Sorocaba (42).

O casal esteve unido desde março de 2019 e entre onze términos e reconciliações decidiram por um ponto final na relação somente em julho de 2022.

A cantora esclareceu a coluna de Leo Dias que no momento está focada em sua carreira e que não tem notícias de Fernando há algum tempo.

"Estou há 20 dias fora do Brasil, nem sei da vida dele, nem sei o que está acontecendo aí”, ela disse.

Ainda comentou sobre as especulações sobre uma possível volta com o ex: "Não sei de onde esse povo arruma isso”.

Ela chegou a ser noiva de Fernando mas não se casaram. A cantora até citou que a situação foi um livramento.

“Se a gente não casou, foi um livramento. Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa complexa mesmo”, declarou.

Maiara faz textão sobre a atual fase de sua vida

Em novembro de 2022, Maiara escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre a atual fase de sua vida.

"É sobre se sentir amada e ao mesmo tempo ser livre... É sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e poder ser eu de verdade... É sobre ter sucesso, uma família que me ama além de tudo, amigos que me amam... É sobre se sentir segura mesmo que andando sozinha, é sobre ter sempre alguém para contar... E graças a Deus eu tenho! Aprendi que nessa vida uma coisa não exclui a outra... Eu posso ser bem sucedida, amada pelas pessoas a minha volta, ter uma família que independente do meu sucesso ou não estão sempre comigo, é sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e nem agradar ninguém pra me sentir inteira e aceita pela sociedade, que eu já sou uma pessoa bem sucedida e amada por todos e por isso também posso anular qualquer tipo de rejeição que eu já tenha sentido, porque hoje eu me sinto segura e não fujo das coisas boas da vida, que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive casar e ter filhos e isso não vai atrapalhar o meu trabalho, muito pelo contrário, vai me fazer mais feliz, eu eu já sou muito feliz, é sobre eu trabalhar com o que eu amo e sou totalmente realizada por isso, que eu tenho o direito de construir todos os sonhos que eu tanto almejo, e ainda vou construir muito mais... É ter gratidão por Deus me dar a vida maravilhosa que eu tenho!", pontuou.