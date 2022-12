De volta ao Brasil, Felipe Andreoli curte semifinal da Copa do Mundo acompanhado do filho

Jornalista Felipe Andreoli voltou ao Brasil e já está curtindo a companhia do caçula, Leon, fruto de seu relacionamento com Rafa Brites

De volta ao Brasil após um tempo cobrindo a Copa do Mundo no Catar, o jornalista esportivo e apresentador Felipe Andreoli (42) decidiu aproveitar a tarde desta quarta-feira, 14, ao lado de seu filho caçula, Leon, assistindo à semifinal do Mundial de 2022.

“Estamos vendo o jogo... A Rafa não”, brincou ele, ao publicar uma selfie em seu perfil oficial no Instagram, ao lado do filho, enquanto acompanham a classificação da França contra o Marrocos, mostrando Rafa Brites (35), mexendo no celular.

Vale lembrar que além de Leon, Rafa e Andreoli são pais de Rocco, de cinco anos de idade. Papai e filho estão vendo a partida entre França e Marrocos, válida pela semifinal da Copa do Mundo. A França, vencedora do jogo, enfrenta a Argentina no domingo, 18, para a finalíssima.

Felipe Andreoli mostra momento fofo com filho - Créditos: Reprodução / Instagram



Felipe Andreoli não segura emoção com surpresa feita por Ana Maria Braga durante programa

Felipe Andreoli foi surpreendido pela apresentadora Ana Maria Braga (73) e não conseguiu conter as lágrimas. A comandante do programa Mais Você, na Rede Globo, chamou Rafa Brites e os dois filhos do casal para participar no estúdio enquanto ele estava em um link ao vivo.

Segundo Ana Maria, a surpresa já estava pensada para acontecer, porque Andreoli só voltaria do Catar apenas no dia 20. Mas, como o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia na sexta-feira, 9, seu retorno ao país foi antecipado para esta segunda-feira, 12.

Quando viu sua mulher junto de Leon e Rocco no estúdio do Mais Você, Felipe não conteve as lágrimas e caiu no choro no meio do aeroporto, enquanto esperava para voltar para o Brasil. “Eu não aguento”, disse ele, antes de ficar mesmo sem palavras.

Além disso, Rafa aproveitou para mostrar um calendário que o papai fez para Rocco para ele poder contar os dias que faltavam para a volta dele. “Está todo amassado, porque o Rocco disse que não andava nunca”, brincou ela.