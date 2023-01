De top e calça legging coladinha, Helen Ganzarolli pega pesado na academia e exibe corpaço sarado

Aos 43 anos, Helen Ganzarolli pega pesado na academia e para tudo com shape impecável

Helen Ganzarolli arrancou suspiros ao esbanjar sua boa forma! A apresentadora do SBT aproveitou o começo da manhã desta sexta-feira, 13, para realizar seu treino matinal.

Em sua conta no Instagram, a morena publicou um vídeo em que aparece mantendo a sua excelente forma física na academia. Aos 43 anos, ela surgiu gastando calorias na esteira e fazendo exercícios de musculação. "Treino de hoje!!! Vamos com tudo!", escreveu na legenda.

A estrela surgiu usando um top amarelo neon e uma calça legging preta. Helen roubou a cena com seu corpaço sarado ao surgir sem sutiã e exibiu seus pernões torneados, seu bumbum turbinado com a calça legging coladinha.

"Linda", comentou um seguidor. "Toda maravilhosa", falou outra. "Você além de muito bonita é pura simpatia", elogiou mais uma.

Ainda recentemente, segundo informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Helen Ganzarolli não está mais namorando com o empresário César Kuratomi e a artista estaria sofrendo com a separação.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE HELEN GANZAROLLI:

Boa forma!

A apresentadora Helen Ganzarolli esbanjou beleza e boa forma ao fazer um novo ensaio fotográfico para as redes sociais. Nas últimas semanas, a musa apareceu com um macacão justíssimo ao corpo e ressaltou suas curvas impecáveis.

Na foto, Helen mostrou que está com o corpo curvilíneo na foto e com direito a decote generoso. “E a segunda-feira chegou! Bom dia”, disse ela na legenda.