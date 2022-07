Helen Ganzarolli termina o namoro com empresário, diz colunista

Helen Ganzarolli estaria solteira novamente após um longo relacionamento sério com César Kuratomi

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 17h20

A musa Helen Ganzarolli não está mais namorando com o empresário César Kuratomi, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Segundo a publicação, o relacionamento deles chegou ao fim há pouco tempo, mas a artista estaria sofrendo com a separação.

A separação aconteceu há algumas semanas e o assunto já circula pelos corredores do SBT. Tanto que a nova vida de solteira dela teria sido comentada em uma gravação do quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos.

Os dois estavam juntos há alguns anos. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em 2018, mas mantinham um relacionamento discreto e longe dos holofotes.

Sempre bela na TV, Helen Ganzarolli faz parte do casting do SBT há muitos anos. No canal, ela participa do semanal de Silvio Santos e também costuma fazer parte da cobertura de Carnaval da emissora.

Foto de Helen Ganzarolli com César Kuratomi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

