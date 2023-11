De Taylor Swift a Ivete Sangalo, relembre famosos que ganharam homenagens no Cristo Redentor

Taylor Swift recebeu homenagem no Cristo Redentor ao chegar no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 16

Taylor Swift (33), que está de passagem pelo Brasil com a The Eras Tour, recebeu uma homenagem no Cristo Redentor ao chegar no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 16. A cantora, porém, não foi a única que ganhou projeção especial na estátua. Relembre famosos que tiveram homenagens iluminadas no Cristo Redentor.

Ivete Sangalo (51), que realizou show exclusivo debaixo do Cristo Redentor em 2016, foi uma das artistas que recebeu uma projeção temática no monumento. Durante a apresentação para 80 convidados, a estátua foi iluminada por cenários tropicais em ação comandada pelo Instagram, de acordo com o portal Glamurama.

Em 2017, quem ganhou homenagem do monumento foi o tenista Gustavo Kuerten (47), que comemorava 20 anos de vitória marcante, quando levou o troféu do Grand Slam para casa. O Cristo Redentor foi iluminado com as cores do uniforme usado por Guga no torneio, azul e amarelo.

"Sinto uma emoção e uma gratidão extraordinária, porque o Cristo Redentor é o nosso principal símbolo de esperança, fé, superação, generosidade, e esse título de 1997 foi construído através desses mesmos sentimentos que contagiavam as pessoas, unindo um país inteiro em uma crença jamais imaginável", refletiu o tenista, na época.

Neste ano, quem também ganhou homenagem no Cristo Redentor além de Taylor Swift foi o produtor de conteúdo Luccas Neto (31). Para celebrar a estreia do filme do ator em julho deste ano, Os Aventureiros – A Origem, o monumento surgiu iluminado com a camisa do personagem Aventureiro Azul.

Taylor Swift recebeu sua homenagem no Cristo Redentor na última quinta-feira, 16, quando o monumento surgiu iluminado com a camiseta Junior Jewels, utilizada no clipe da músicaYou Belong With Me. A iluminação ainda contou com um toque brasileiro ao trocar as palavras originais na roupa pelos nomes dos estados do país e uma frase de boas-vindas para a cantora.

"Não é possível que isso é verdade, deve ser Photoshop, vocês entendem o que eu digo? É tipo a coisa mais legal que alguém já fez por mim", declarou Taylor Swift sobre a homanegem no Cristo Redentor durante seu primeiro show no Rio de Janeiro com a The Eras Tour, na última sexta-feira, 17.