De saia curtinha e top, Gabi Martins impressiona ao exibir cinturinha: ''Uma boneca''

Cantora mineira e ex-BBB Gabi Martins ostenta beleza e mostra corpão em look durante viagem para João Pessoa

A cantora mineira Gabi Martins (26) está bem reflexiva nas redes sociais! Nesta quarta-feira, 10, a loira compartilhou mais uma mensagem positiva com seus seguidores ao publicar sequência de fotos durante viagem.

Curtindo dias de descanso em João Pessoa, na Paraíba, a famosa chamou atenção pelo corpaço ao surgir usando uma saia branca curtinha e um cropped azul. Exibindo sua cintura fininha, ela posou à beira-mar em fotos publicadas em seu Instagram. Em alguns registros, a ex-BBB, que participou da edição de 2020 do reality, aparece ao lado da amiga Julia Puzzuoli.

"Amor ardente. Amor ardente. E mar. Contar-te longamente as misteriosas maravilhas do verbo navegar. E mar. Amar: as coisas perigosas. Contar-te longamente que já foi num tempo doce coisa amar. E mar. Contar-te longamente como doi", disse Gabi na legenda, citando frase do poeta Manuel Alegre (86).

Os fãs não pouparam elogios e exaltaram a beleza da cantora. "Gata, musa, princesa", "Maravilhosa", "Gatíssima", "É uma boneca", "Deusa", "Usa mais azul, você fica linda", "Belíssima", disseram os admiradores nos comentários do post.

Confira as fotos de Gabi Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Sem nada por baixo, Gabi Martins aposta em look preto com decotão

A ex-BBB Gabi Martins deixou seus seguidores babando nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques sensuais de um ensaio fotográfico!

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Trumpas e publicadas em sua conta no Instagram, a cantora apareceu usando um conjuntinho preto com blazer recortado na cintura e com decotão e uma saia curtinha e justa, deixando à mostra suas pernas torneadas.

Solteira desde o término conturbado com o gamer Lincoln Lau (33), após descobrir uma traição, a loira posou deslumbrante fazendo carão e completou o visual com acessórios dourados e um sapato com estampa de oncinha.