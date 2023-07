De estampado a fio dental: Relembre as vezes que Bruna Griphao chamou a atenção ao usar biquíni

Bruna Griphao recebe diversos elogios ao exibir seu corpo quando usa diferentes modelos de biquíni

Bruna Griphao (24) impressionou os seguidores das redes sociais ao publicar uma sequência de fotos que tirou ao longo dos últimos dias, incluindo algumas que exibe seu corpo. Do biquíni estampado a fio dental, relembre outras vezes em que a ex-BBB chamou a atenção ao utilizar a peça de roupa.

Recentemente, a loira deixou seus fãs impactados ao exibir seu corpão definido e suas curvas perfeitas ao postar fotos usando um biquíni fininho, enquanto renova o bronzeado. Ela recebeu diversos elogios encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que gata", disse uma internauta. "Você é deusa das deusas", escreveu outra. "Eita como entrega beleza", falou uma seguidora. "Que mulher", comentou mais uma. "Perfeita", afirmou uma fã. "Maravilhosa", elogiou uma admiradora.

Além disso, recentemente Bruna Griphao mostrou nas redes sociais que realizou um procedimento estético corporal. Ela chamou a atenção ao usar um biquíni fininho, que deixava seu corpão à mostra para exibir o resultado do procedimento feito.

Embora seja vista com biquínis estampados, a ex-BBB aparece na maioria das vezes usando modelos lisos, com amarrações diferentes, além da parte de baixo fio dental, às vezes até apostando em tops do estilo tomara que caia. As cores da peça variam desde tons mais básicos como branco e preto, até cores mais alegres, como lilás, verde e azul. Foi usando um fio dental que ela arrancou elogios dos fãs como: "Quando você pisar na praia vai ter fogos".

Durante sua participação no BBB 23, a loira também chamou a atenção diversas vezes ao exibir o corpo sarado. Aproveitando o verão na casa mais vigiada do Brasil, ela ostentou o seu corpo ao aparecer de biquíni ao lado dos outros brothers para tomar sol e curtindo a piscina.

BRUNA GRIPHAO CHAMA A ATENÇÃO EM PASSEIO DE BARCO

No final de junho, a atriz chamou a atenção dos seguidores ao publicar fotos de um passeio de barco que fez. Nas imagens, postadas em seu perfil no Instagram em preto e branco, Bruna Griphao aparece usando um biquíni fio dental estampado.