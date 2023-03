De biquíni, Lexa renova as energias com banho de banheira em SPA

Em meio aos recentes acontecimentos, Lexa decide tirar o dia para relaxar em um SPA: “Sou filha de Deus”

Em meio a expulsão polêmica de MC Guimê (30) do BBB23, Lexa (28) mostrou que está aproveitando sua própria companhia. A cantora surgiu nas redes sociais relaxando com um banho de banheiro em um SPA. De biquíni colorido, ela explicou que tirou essa sexta-feira, 24, para renovar as energias e mostrou detalhes da experiência.

"Oi, amores! Sabe o que estou fazendo hoje? SPA! Tirei o dia todo no SPA, porque eu sou filha de Deus! Tô aqui aproveitando, delícia, sério!", Lexa disse sorridente, deitada na banheira enquanto filmava o vídeo, e deixou à mostra a parte de cima de seu biquíni nas cores azul, laranja e roxo, com destaque para um detalhe no decote.

Em seguida, a morena gravou outro vídeo para explicar o motivo do filtro: “Botei um filtro porque minha cara mesmo tá…”, disse fazendo careta e deu risada. Para finalizar a sequência, Lexa clicou suas pernas imersas na banheira e por fim, mostrou um integrante de sua equipe enchendo uma taça de champanhe, enquanto a gata comemorava.

Lexa renova as energias em SPA - Reprodução/Instagram

Lexa toma banho de banheira em SPA - Reprodução/Instagram

MC Guimê fala sobre o fim do casamento com Lexa: "Sigo buscando o perdão"

Na última quinta-feira, 23, MC Guimê se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com a cantora Lexa, depois que ele foi expulso do BBB 23, acusado de assediar a mexicana Dania Mendez. O cantor apareceu em seu Instagram e gravou um stories para falar sobre a relação, exibindo uma tatuagem com o nome da gata.

Perguntado por um fã, o cantor contou que segue buscando o perdão de Lexa, e seguirá grata por tudo que ela fez por ele. "Agora ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui”, explicou.