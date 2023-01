De biquíni fio-dental, Mel Maia surge agarradinha com o namorado, MC Daniel, em dia de praia

A atriz Mel Maia curtiu o dia na praia ao lado do namorado, MC Daniel, e dividiu os cliques do passeio na web

Mel Maia(18) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para compartilhar uma sequência de cliques em que aparece agarradinha com o namorado, MC Daniel (24).

A atriz, que interpreta Guiga na nova novela das 19h da TV Globo, Vai na Fé, aproveitou o dia ensolarado para ir à praia com o amado, e deixou os fãs impressionados ao exibir seu corpaço ao usar um biquíni fio-dental preto.

Ao compartilhar os cliques com Daniel, Mel se declarou para o cantor. "Você me faz rir quando eu nem quero sorrir", disse ela na legenda da publicação.

Os registros do casal deixou os fãs encantados. "Lindos e abençoados", disse uma seguidora. "Casalzão", escreveu outra. "Seus lindos. Muita felicidade e paz para vocês", desejou uma admiradora. "Química de milhões", falou uma fã.

Confira as fotos de Mel Maia e MC Daniel na praia:

Mel Maia corta cabelo do namorado

O funkeiro MC Daniel está de visual novo! Com a ajuda de sua namorada, a atriz Mel Maia, ele tirou os dreads que ostentava na cabeça e apareceu nas redes sociais com os cabelos mais curtos. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o artista mostrou a amada cortando seus dreads e o momento em que pede para a namorada arrumar seu cabelo. "Operação", brincou o cantor, enquanto a artista cortava os longos dreads que ele fez há pouquíssimo tempo.

