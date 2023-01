Mel Maia aparece cortando cabelo de seu namorado, MC Daniel

Atriz Mel Maia aproveita madrugada para mudar visual do funkeiro e se livrar dos dreads

O funkeiro MC Daniel (24) está de visual novo! Com a ajuda de sua namorada, a atriz Mel Maia (18), ele tirou os dreads que ostentava na cabeça na madrugada desta quarta-feira, 18. O músico apareceu nas redes sociais com os cabelos mais curtos.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Daniel mostrou que Mel estaria cortando alguns dreads seus durante a madrugada. Mas nesta tarde de quarta-feira, 18, ele publicou o momento em que pede para a namorada arrumar seu cabelo.

Mel, então, recebeu a ajuda de um amigo do funkeiro para tirar o primeiro dread da cabeça do cantor. “Operação”, brincou o cantor, enquanto sua namorada cortava os longos dreads que ele fez há pouquíssimo tempo.

Mel Maia corta dreads de MC Daniel - Créditos: Reprodução / Instagram



