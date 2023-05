De biquíni, Erika Januza compartilha momentos de viagem pelo Ceará e faz reflexão: ‘Nunca duvide’

Atriz Erika Januza arranca enxurrada de elogios de seguidores ao posar de biquíni durante viagem

Nesta segunda-feira, 22, a atriz Erika Januza (38) usou suas redes sociais para mostrar um pouco de como está sendo sua viagem pelo Ceará. Além disso, a famosa aproveitou para fazer uma reflexão sobre suas conquistas.

“Nunca duvide do que você pode conquistar um dia. Deus sempre vê nossas batalhas! Sim, ele vê!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a musa posa com um biquíni branco, curtindo a praia, exibindo toda sua beleza natural.

Além disso, a famosa compartilhou também um lindo drink que tomou na piscina do resort no qual está hospedada, mostrando também um vídeo das lindas praias do estado nordestino, com selfies e muito mais. A postagem de Erika arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Princesa”, “Tá linda, maravilhosa, você é uma princesa, vem para Natal, no Rio Grande do Norte”, “Sua linda”, “Linda demais”, “Deusa”, “Perfeita”, “Como pode ser tão maravilhosa”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem. Além dos milhares de emojis de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Erika Januza.

Veja a publicação feita pela atriz Erika Januza mostrando um pouco de sua viagem pelo Ceará:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)



Erika Januza se veste de Paquita

Para uma gravação especial, Erika Januza apareceu vestida de Paquita e refletiu sobre se ver com o look. "Essas fotos dizem várias coisas sobre infância e sobre ser uma mulher negra. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites. [...] Sempre fico tentando me reinventar e provar PARA MIM mesma que eu posso ter, ser, estar, fazer tantas coisas.... Eu queria ser Paquita lá nos anos 90. Mas era impossível para mim. Não estava dentro dos padrões. Mas a luta, hoje em nossa sociedade, e não importa seu sonho, sua cor, sua classe social ou gênero, é por respeito, igualdade. Nós precisamos ter fé, correr atrás e escrever nossa própria história."

"Anos depois estou eu aqui em um programa de TV, vestida de Paquita, ao lado de atrizes incríveis, das próprias paquitas e até mesmo da própria Xuxa, outra mulher guerreira de origem simples e que marcou uma geração e um país inteiro. Deus tem seu tempo e seu modo para todas as coisas debaixo do céu. Se amem, se respeitem, exijam respeito!", finalizou.