De biquíni, Demi Moore ostenta corpão impressionante enquanto renova bronzeado em feriado

Atriz Demi Moore aproveita feriado do dia 4 de julho, o Dia da Independência nos EUA, para tomar sol

Nesta terça-feira, 4, a atriz Demi Moore decidiu elevar a temperatura da internet! A famosa compartilhou alguns cliques ostentando seu corpão impressionante enquanto aproveitava o dia ensolarado do feriado do Dia da Independência, celebrado ao redor dos Estados Unidos da América.

Considerada uma das pessoas mais bonitas de todas, a atriz deixou o público de suas redes sociais completamente maluco, mostrando que nem mesmo a idade está atrapalhando sua boa forma e sua beleza. Nos cliques, ela aparece ao lado de Pilaf, sua mini Chihuahua.

Usando um biquíni azul e estampado, a famosa renovou seu bronzeado enquanto curtia o sol norte-americano deitada em seu quintal, aproveitando para se divertir no que parece um colchão dentro de um lago, mostrando que aproveitou mesmo seu feriado nacional.

“Feliz Dia da Independência! Não esqueça do seu protetor solar”, escreveu a atriz na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, na qual recebeu uma enxurrada de elogios. “Será que você envelhece?”, “Quanta diversão”, “A mulher mais linda desse mundo”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Demi Moore.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

