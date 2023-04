De biquíni de lacinho, Karoline Lima exibe corpão escultural e deixa fãs malucos

Influenciadora e modelo Karoline Lima recebe chuva de elogios de seguidores ao surgir de biquíni deixando seu corpaço à mostra

Nesta segunda-feira, 24, a modelo e influenciadora digital Karoline Lima (27) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a musa posou usando apenas um biquíni vermelho estampado e de lacinhos, exibindo seu corpão escultural, deixando os internautas completamente malucos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira publicou um clique no qual aparece posando em frente à uma parede, fazendo carão e tudo, para as lentes da câmera. No clique sensual, Karoline aparece usando um biquíni vermelho estampado, deixando suas curvas esculturais à mostra. Na legenda da publicação, a modelo foi bem breve e usou apenas dois emojis para ilustrar o fotão, sendo um símbolo de foguinho e uma coração da cor vermelha, combinando com a cor de sua peça de banho.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a mamãe de Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira, o zagueiro Éder Militão, e atual namorada do modelo e influenciador digital, Gui Araújo.

“Amanhã nas manchetes: biquíni de Karoline Lima não aguenta tanta generosidade e a loira dispara: não deu!”, brincou uma seguidora. “Aproveitando que a Queen dormiu para usar o Instagram dela, né, Karoline? Ela saberá”, comentou uma outra, fazendo referência à filha da loira. “Olha Gui, como tua mulher tá”, elogiou uma terceira internauta.

Veja a publicação da influenciadora e modelo Karoline Lima, exibindo seu corpão escultural de biquíni vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)



Karoline Lima comemora reencontro com a filha após temporada com o pai Éder Militão

Depois de um tempo separada de Cecília, que passou um tempo com Militão na Espanha, Karoline celebrou a volta da pequena. Enquanto ela esteve fora, a loira fez até uma tatuagem com o nome da bebê e agora, juntas novamente, publicou uma foto em que a bebê segura o dedo com a arte.