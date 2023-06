De biquíni de crochê, Lexa aposta em mistura de sensualidade e classe

Cantora Lexa deixa barriga de fora ao usar biquíni de crochê com blazer em tons de bege e off-white

Nesta sexta-feira, 2, a cantora Lexa usou suas redes sociais para compartilhar um look maravilhoso! Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa apostou em uma mistura de sensualidade e classe, ao usar um biquíni de crochê off-white junto de um casaquinho e minissaia em tons de bege.

Deixando a barriguinha sarada de fora, a cantora fez biquinho para as lentes da câmera e aproveitou para falar sobre sua carreira. “Ô loucura gostosa, a dama e o safado fazendo complô, dá uma chance aí pro nosso Flash Volta!! Flash volta tá chegando dia 7 às 20hrs!”, celebrou, fazendo referência à sua nova música.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da artista. “Maravilhosa”, “Linda demais”, “Tchuca”, “Você tá muito gata com esse look”, “Todas estão perfeitas”, “Amei essa letra”, “Perfeita”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinho, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Lexa.

Lexa reflete sobre a vida

Recentemente, a cantora Lexa (28) fez um desabafo sobre a vida nas redes sociais. Ela contou que estava voltando do velório de uma pessoa da família do seu irmão e ficou pensativa. “Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga”.

Então, ela falou sobre a despedida. “Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão. Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor”, afirmou. Atualmente, Lexa vive uma fase separada de MC Guimê. Os dois estão afastados desde que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob acusação de importunação sexual. Eles ainda não confirmaram qual é o status do relacionamento deles.