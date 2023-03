De biquíni cavadíssimo, Kim Kardashian toma banho de ducha e exibe corpão sensacional

Empresária e socialite Kim Kardashian deixa seguidores babando ao exibir curvas impecáveis de biquíni

Nesta quarta-feira, 1, a modelo, empresária, socialite e influenciadora Kim Kardashian (42) decidiu elevar a temperatura da internet! Através de suas redes sociais, a ex-mulher do rapper Kanye West decidiu mostrar um pouco de seu banho de ducha com um biquíni cavadíssimo, que arrancou elogios de seus mais de milhões de seguidores.

“Procurando pela alma”, escreveu a influenciadora e modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Kim surgiu com um biquíni preto para lá de cavado, tomando uma boa ducha no sol, para dar aquela refrescada.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a empresária. “Isso me motiva a colocar um belo biquíni e ir para a piscina”, escreveu uma seguidora. “Ela está mais gostosa do que nunca”, exaltou uma outra internauta. “A Kim é simplesmente a rainha”, exclamou uma terceira pessoa

Veja a publicação da socialite e empresária Kim Kardashian, que deixou os seguidores malucos ao tomar uma ducha com biquíni bem cavado: