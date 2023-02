Kim Kardashian e Mariah Carey zeram internet ao postar vídeo com as filhas

Mariah Carey e Kim Kardashian tiveram uma tarde de brincadeiras com as filhotas e dançaram juntas

A cantora Mariah Carey e a empresária Kim Kardashian quase quebraram a internet ao publicarem vídeo com as filhas.

No Tiktok, a empresária publicou o momento em que as filhas dançam uma coreografia, até que as famosas aparecem querendo dançar junto e as filhotas logo empurram as mães.

A música que North West, filha da Kardashian, e Monroe Cannon, filha da cantora, dançam é da própria Mariah e se chama "It's a Wrap", - sucesso no próprio aplicativo em que o vídeo foi postado. O encontro de milhões gerou um burburinho dos grandes.

Nos comentários, vários fãs surtando e memes gerados. "Mariah, acabei de passar o café, vem mulher!" - Kim", brincou uma. "Imagina casualmente convitar Mariah para sua casa", se impressionou outra. "Icônico", declarou uma terceira.

Veja vídeo de Kim Kardashian e Mariah Carey: