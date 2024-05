Ana Paula Siebert explica por que Ticiane Pinheiro não foi a festa da filha: ‘Certa’

Não foi convidada? Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert esclarece motivo da ausência de Ticiane Pinheiro em festa da família

Não foi convidada? Ana Paula Siebert esclareceu o real motivo da ausência de Ticiane Pinheiro na festa de aniversário de sua filha com Roberto Justus, Vicky, no último final de semana. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que a apresentadora estava viajando com a família e por isso não compareceu ao evento, dando um fim às especulações.

Através de seu perfil no Instagram, Ana Paula abriu uma caixinha de perguntas e logo recebeu questionamentos sobre a ausência da ex-mulher de seu marido na festa. Para quem não acompanha, apesar do divórcio, Roberto e Ticiane mantêm uma amizade, já que são pais de Rafaella Justus, e por isso, sempre comparecem aos eventos uns dos outros.

Além disso, a filha caçula de Ana Paula e Justus, Vicky, é amiga de Manuela, filha de Ticiane com o jornalista César Tralli. Por esse motivo, os seguidores estranharam a ausência da apresentadora no evento. A influenciadora digital então explicou o motivo nos stories: "Ela estava em Campus curtindo os últimos dias de férias do Cesar”, iniciou.

“Foi isso, e está certa, para eles é muito difícil ter férias, tem que aproveitar. Teremos muitas festas para convidá-los de novo, e a Manu mandou um presente lindo", Ana Paula dissipou os rumores de que não teria convidado a apresentadora para festa da herdeira, que completou quatro aninhos e ganhou uma celebração luxuosa na fazenda da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Vale lembrar que Ana Paula está participando da organização da festa de 15 anos de sua enteada, Rafaella, ao lado de Ticiane. Inclusive, ainda nesta segunda, a adolescente mostrou que fez a prova dos vestidos ao lado da madrasta em um ateliê em São Paulo e compartilhou alguns detalhes das roupas com os seguidores.

Com muito brilho e luxo, seu vestido foi desenhado por Samuel Cirnasck. Segundo postado pelo especialista, que faz vestidos sob medida, os provados pela jovem ainda não são dela, porém na próxima visita serão. Rafinha também esteve ao lado de Ticiane e Ana Paula durante a degustação para a festa na semana passada.

Roberto Justus comenta festa de 15 anos da filha:

Roberto Justus tem uma carreira brilhante como empresário, publicitário e apresentador. O sucesso profissional só não brilha mais que o quesito paternidade. Presente na vida dos cinco filhos, Justus conta, em entrevista à CARAS Brasil, que faz questão de preservar a união familiar e se derrete ao falar dos netinhos.

Ele também comenta sobre os preparativos da festa de 15 anos de Rafaella Justus, programada para agosto, que está sendo bastante comentada nas redes sociais. “Vai ser linda”, garante o apresentador, que também comentou sobre os filhos, incluindo o diagnóstico de leucemia de Fabiana Justus; confira na íntegra.