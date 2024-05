Nanda Costa se declara no aniversário da esposa: "Amor da vida"

Lan Lanh completa 56 anos e fez um post para comemorar a nova idade. Nos comentários, ganhou uma declaração da esposa, Nanda Costa

Lan Lanh usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um post em comemoração do seu aniversário de 56 anos. Na publicação postada nesta quinta-feira, 23, a percussionista publicou uma foto de um ensaio e recebeu uma declaração da esposa, Nanda Costa, de 37 anos.

"56 é delícia", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram. "Que a vida te cubra de saúde, sorte, axé e alegria! Te amo, te amo, te amo, amor da vida", declarou Nanda em um comentário.

Para parabenizar a esposa, Nanda também compartilhou um vídeo das duas caminhando de mãos dadas ao som de Sorte, de Gal Costa. "Sorte na vida, meu amor! Te amo para sempre, todo dia. Feliz cumple", escreveu a atriz de Justiça 2 na legenda.

Lan Lanh relembra primeiro encontro com Nanda Costa

Nanda e Lan Lanh estão juntas desde 2014, mas só revelaram o relacionamento publicamente em 2019. Em recente entrevista ao Maria vai com os Outros, do Canal UOL, a musicista contou que foi apresentada a sua futura esposa por Emanuelle Araújo.

A atriz disse que Nanda estava solteira e se mudando para o mesmo condomínio. No entanto, demorou um tempo para que ficassem juntas, pois Lan ainda estava se recuperando de um término. Com o tempo, as duas se aproximaram e a musicista chamou Nanda para sair. No primeiro encontro, ela foi surpreendida.

"Eu super doce, toda gay, com uma rosé, bem gay. E Nanda com uma cachaça. Ela falou 'Por*a, uma percussionista de Cássia Eller, rock n' roll, cabelo, tatuagem'. Mas eu sou assim, eu sou doce”. Ela chegou cantando, me jogando, e eu 'Peraí'. Vamos fazer um trabalho de base aqui", brincou ela, que explicou ainda que a atriz tomou a iniciativa.