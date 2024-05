Ex-BBB Angélica Ramos retorna ao Brasil após morte da mãe: 'Nunca pensei'

Morando atualmente na Bélgica, Angélica Ramos, ex-participante do BBB 15, informou sua volta ao Brasil para o velório da mãe

Influenciadora e ex-participante do BBB 15, da Globo, Angélica Ramos usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 23, para dividir com os fãs uma triste notícia. Através de seu Instagram oficial, ela informou que sua mãe, Carmem Ramos, faleceu aos 65 anos. A causa da morte não foi revelada.

Em seu perfil oficial, a ex-BBB e ex-No Limite prestou uma homenagem para a matriarca da família. "Bença mãe! Que Deus te ampare na sua bondade e misericórdia, que Nanã te abrace e a receba no Orum", escreveu Angélica na legenda.

Morando atualmente na Bélgica, ela precisou retornar ao Brasil às pressas para o velório da mãe. Nos stories, Angélica Ramos desabafou: "Nunca pensei que fosse doer tanto voltar para o Brasil", lamentou a influenciadora.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e seguidores desejaram forças à toda família. "Que Deus possa confortar a todos... Meus pêsames minha amiga", disse uma internauta. "Sinta-se abraçada. Meus sentimentos", disse outra. "Sinto muito! Que a espiritualidade possa confortar o coração de cada um de vocês… Estou sem palavras", escreveu uma terceira.

Filho de influencer morre aos 2 anos

A influenciadora digital Jasmine Yong está de luto. O filho dela, Enzo, de 2 anos, morreu em um hotel na Malásia enquanto os pais tiravam um cochilo no quarto. De acordo com o site da revista People, o menino se afogou na piscina ao conseguir sair do quarto sem os pais perceberem.

Nas redes sociais, ela contou como tudo aconteceu. Jasmine contou que ela, o marido e o filho estavam no quarto e todos dormiram durante uma soneca. Porém, quando os pais acordaram, o menino não estava no quarto.

Então, ela percebeu que a porta que dava acesso para a piscina estava aberta e encontrou o filho desacordado. "Corremos para o saguão do hotel com ele nos braços e pedimos aos funcionários do hotel que chamassem a ambulância e nos ajudassem com os primeiros socorros. Meia hora depois de ser levado para o hospital, ele recuperou os batimentos cardíacos, mas estava em coma", disse ela.

Porém, alguns dias depois, o menino não resistiu e faleceu. "Nosso bebê Enzo se tornou um anjinho. Não há mais dor ou sofrimento", lamentou ela, e completou pedindo respeito nesse momento delicado. "Obrigada pelas orações de todos. Não cite fora do contexto. Ninguém quer que esse acidente aconteça. Por favor, deixem o bebê Enzo em paz, obrigada".