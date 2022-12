De biquíni, Ana Clara Lima deixa seguidores babando com foto

Apresentadora Ana Clara Lima surge com biquíni azul e arranca elogios de seus fãs

No último domingo, 25, a apresentadora Ana Clara Lima (25) decidiu exceder os limites da beleza! Em suas redes sociais, a ruiva surgiu em uma sequência de fotos com um biquíni azul e arrancou elogios de seus milhões de seguidores.

Aproveitando o dia de Natal em uma praia do Rio de Janeiro, Ana Clara aparece super plena e estilosa, enquanto curtia o dia de muito calor nas areias cariocas. O look composto por um biquíni lindo azul deixou à mostra o corpão da apresentadora.

“Dia de Natal lindo”, escreveu a ex-participante de Big Brother 18 na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Renovando o bronzeado, Ana Clara aproveitou para tomar um bom drink bem refrescante, ostentando belas curvas definidas.

Nos comentários da postagem, os seguidores da ruiva foram à loucura com a beleza escultural da apresentadora. “Zero defeitos”, disse uma. “Ocupando duas vagas na garagem da beleza”, brincou uma outra. “Meta de 2023: shape de Ana, ouviu Papai Noel?”, pediu uma terceira fã.

Veja a publicação de Ana Clara Lima ostentando um belo corpo enquanto curte dia de Natal na praia do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)



Ana Clara relembra cirurgia nos seios

A ex-BBB Ana Clara Lima surpreendeu seus fãs ao falar abertamente sobre a cirurgia de mamoplastia que fez há pouco tempo. Ela contou que reduziu o tamanho dos seios e também colocou silicone em um procedimento cirúrgico.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.

Além disso, Ana Clara impressionou ao contar que levou para casa o tecido mamário que foi retirado na cirurgia. “O peito ficou um tempão lá em casa. O médico me entregou o saquinho com o peito e o cisto e disse: 'você tem que levar lá no laboratório. Leva e entrega lá que eles vão fazer os exames'. Aí ficou aquele peito lá na bancada de casa”, relembrou.