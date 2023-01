De Bianca Andrade a Will Smith: Assim como Juliette, veja quais famosos apoiam a poligamia

Juliette declarou que deseja experimentar um relacionamento não-monogâmico; saiba quais famosos vivem relacionamentos abertos

Juliette Freire (33) deixou os fãs surpresos após fazer uma revelação sobre poligamia. A ex-BBB contou que já sugeriu para ex-parceiros que eles tivesse um relacionamento não-monogâmico, mas nunca aceitaram. Hoje ela afirma estar solteira e ter vontade de experimentar, já que nunca vivenciou isso. Além da vencedora do BBB 21, outros famosos também já declararam apoiar esse tipo de relação.

Bianca Andrade (28), a Boca Rosa, viveu um relacionamento aberto com Fred (33). Os dois se reencontraram após a saída dela do BBB 20 e ficaram juntos até abril de 2022. O início do relacionamento foi aberto, mas depois de um tempo se tornou uma relação monogâmica.

"Nós mesmos não definimos. É um amor sem cobrança, sem submissão, sem dependência emocional. Não tem a ver sobre ficar com outras pessoas. Mas se tiver vontade, tudo bem. É que quando se fala em relacionamento aberto, consideram apenas a lógica do amor monogâmico. Tudo é conversado", revelou Bianca em entrevista ao UOL na época.

Os astros de Hollywood Will Smith (54) e Jada Pinkett (51) também são adeptos da poligamia. O casal, inclusive, apoia que os filhos tenham relacionamentos abertos. Em entrevista ao Huffington Post, Jada afirmou que os dois podem fazer o que quiserem , desde que sejam capazes de se olhar no espelho depois. O rapper August Alsina (30) declarou em entrevista ao podcast The Breakfast Club, que viveu um romance com a esposa de Smith.

A atriz Fernanda Nobre (39) declarou que seu casamento com o diretor José Roberto Jardim (46) é aberto. Os dois estão juntos há 10 anos, mas abriram a relação a cerca de cinco. "A gente não começou a abrir para dar uma apimentada porque o relacionamento estava acabando. Não, pelo contrário. No nosso caso, a gente começou a abrir quando tinha certeza de que o nosso encontro era o melhor que existia para a gente", revelou a artista em um vídeo publicado no Instagram.

José Roberto Jardim e Fernanda Nobre vivem um relacionamento aberto (Foto: Reprodução/Instagram)

Marco Nanini (74) e Fernando Libonati estão juntos há mais de três décadas, mas formalizaram a união estável apenas em 2019. "A gente fez uma convenção em Barcelona. Ele queria ir para à boate e eu gosto de ficar em casa. Sou gêmeos com câncer, é uma tristeza. Então eu propus: ‘Nando, vamos fazer o seguinte: faz o que você quiser e eu também posso fazer o que eu quiser'", declarou o ator em entrevista ao jornal O Globo.