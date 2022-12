De BBB a política: Paulo Vieira agitou 2022 com uma série de piadas, relembre

Paulo Vieira fez diversas piadas ao longo de 2022 e causou polêmicas ao citar Gkay e se envolver com política

Paulo Vieira (30) agitou 2022 com uma série de piadas sobre política e BBB. Sua participação no Melhores do Ano, de Luciano Huck (51), também foi polêmica. O humorista teve uma fala sobre Cássia Kis (64) cortada e se envolveu em uma treta com Gkay (30), após tirar uma onda com a colega de profissão. No Big Brother Brasil 22, ele o quadro de humor "Big Terapia" e aproveitava para fazer piadas com os eliminados da semana.

O apresentador já fez diversas piadas sobre política ao longo de sua carreira . Ele recebeu críticas pelos deboches que fez no prêmio Melhores do Ano, no "Domingão com Huck", no último domingo, 25, a respeito de atos antidemocráticos e de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), como o empresário Luciano Hang, da loja Havan. "Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o Velho da Havan?", disparou em referência à novela Pantanal e ao empresário que apoiou Jair Bolsonaro.

Paulo também debochou da Cássia Kis e foi censurado na edição do programa. De acordo com a coluna de Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, logo na abertura da premiação, o humorista disse que se questionou em 2022 sobre expor demais sua opinião política. Ele já declarou ter votado no presidente eleito Lula (PT) e deve apresentar o evento de posse. Entretanto, ao ligar a televisão e ver a atriz ajoelhada pedindo intervenção militar, relaxou. Ele foi criticado por bolsonaristas nas redes sociais.

A Globo já disse que não se opõe a manifestações de seus contratados independente do candidato, mas que essas menções políticas não devem acontecer dentro do ambiente corporativo durante as eleições. A piada de Paulo mexe com o atual cenário da emissora, já que a atriz foi bloqueada no Whatsapp por vários colegas de trabalho por incentivar atos antidemocráticos após as eleições.

Outra piada feita na premiação gerou polêmica, envolvendo a comediante Gkay. "A gente se preocupa tanto com o padrão Globo de qualidade, mas a Globo transmitiu a Farofa da Gkay", disparou o humorista em referência à festa que a influenciadora promove todos os anos e levou a plateia aos risos. Entretanto, o assunto rendeu nas redes sociais e Gkay demonstrou não ter gostado nenhum pouco. Paulo chegou a dizer para lembrá-lo de não aceitar o convite para participar do programa no ano que vem e agradeceu o apresentador pela sua participação em 2022.

Além de de política e Gkay, Paulo também fez sucesso com várias piadas durante o BBB 22. O humorista apresentou um quadro semanal no reality, o Big Terapia, no qual fazia uma "sessão de terapia" com os eliminados e debochava deles. As piadas geralmente falavam sobre assuntos que estavam em alta nas redes sociais sobre os participantes, como por exemplo as traições de Arthur Aguiar (33) no casamento com Maíra Cardi (39).

Ele chegou a debochar da própria emissora, na qual promoveu uma festa, na qual Rafa Kalimann (29) fez uma doação de R$ 10 mil. Além disso, ele falou sobre a falta de negros na direção da Globo e também sobre pela primeira vez na história do reality show, dois negros disputavam o prêmio na final.