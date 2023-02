De bailarina, Flávia Alessandra dá show de sensualidade com decote ousado

Flávia Alessandra exibiu a sua paixão pela dança com cliques de tirar o fôlego

Flávia Alessandra (48) deixou seus seguidores babando na última segunda-feira, 20. Antes de cair na folia neste Carnaval, a atriz compartilhou alguns registros vestida de bailarina, enquanto se entregava para a dança. Usando um sutiã bege e uma calça de cintura baixa, a loira esbanjou sensualidade exibindo a boa forma e flexibilidade em suas poses no Instagram.

Na legenda dos cliques em que aparece suada, ostentando o corpão e a barriga chapada com direito a uma sapatilha de meia ponta para completar o look de bailarina, Flávia falou sobre a paixão pela dança: “Movimente-se. O corpo e a mente agradecem. Além de treinar, uma outra forma que eu amo me conectar com meu corpo é através da dança!”, a esposa de Otaviano Costa (49) escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Nos comentários, os fãs foram à loucura com os cliques sensuais e fizeram questão de deixar seus elogios: “Está calor, né? Mas não é de hoje que eu me derreto por você.”, brincou uma seguidora. “Agora sei porque o Otaviano só vive sorrindo! Maravilhosa”, exaltou outra admiradora. “Sou fã dessa mulher multifacetada”, uma terceira elogiou o talento secreto de Flávia. “Pefeita!”, disse mais um.

Flávia Alessandra quase mostra demais em look mínimo justíssimo:

Flávia Alessandra também caiu na folia durante a semana passada. A atriz curtiu um camarote na última sexta-feira, 17, de Carnaval em grande estilo. No Instagram, a loira compartilhou fotos exibindo detalhes da produção e impressionou com a escolha para cair na farra: um abadá personalizado com um decote justíssimo que quase mostrou demais.

O corpão sarado da atriz roubou a cena ao surgir coberto por peças vermelhas bem coladas e curtinhas. De barriga de fora, a loira ostentou seu shape bem torneado e deu um show de beleza com atitude ao apostar na cor vibrante: "Friday’s photo dump", legendou a famosa ao se exibir com sensualidade nos cliques que registraram o seu pré-Carnaval.