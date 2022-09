David Beckham teria brigado com seu filho Brooklyn após entrevista, diz site

O ex-jogador David Beckham teria “perdido a paciência” com seu filho Brooklyn após ele e sua esposa Nicola Peltz darem uma entrevista à uma revista

Publicado em 30/09/2022, às 17h03

Nesta última quinta-feira, 29, o jornal britânico The Daily Mail afirmou que David Beckham teria brigado com seu filho mais velho Brooklyn por conta de uma entrevista dada a uma revista.

“Eu não acho que David já perdeu a paciência com Brooklyn ou teve motivos para falar com ele duramente, mas isso finalmente aconteceu. Ele discutiu com o filho e disse: ‘Nós não fazemos isso em nossa família – e você sabe disso’”, contou uma fonte ao jornal.

A fonte ainda comentou que o ex-jogador de futebol ainda teria dado um ultimato no filho: “O que acontece a seguir depende de você, mas terminamos com o drama”, teria dito David.

O marido de Victoria Beckham teria ficado em choque com a atitude de Brooklyn e sua esposa Nicola Peltz de terem falado sobre a vida privada da família em entrevista. “Provavelmente foi um choque, pois ele nunca fez nada além de dizer ao Brooklyn o quanto o adora. O que está sendo dito internamente é que Brooklyn esqueceu que ele é um Beckham”, contou o insider.

Entenda o caso!

Em agosto, Brooklyn e sua esposa Nicola Peltz conversaram com a revista americana Variety e desmentiram que existiria uma briga da atriz com a mãe do esposo, Victoria Beckham.

Na entrevista, Nicola comentou que os rumores começaram após a atriz não ter usado um vestido de casamento da marca de Victoria Beckham. “Eu ia e eu realmente queria [vestir], e alguns meses perto da data, ela percebeu que seu ateliê não ia conseguir fazer, então eu tive que escolher outro”, explicou.

O casal afirmou que não haveria nenhum climão entre sogra e nora. “Eu aprendi que sempre vão tentar escrever coisas assim”, comentou Brooklyn se referindo aos tabloides.

Porém, no início deste mês, o casal voltou a comentar sobre a suposta briga entre Nicola e Victoria envolvendo o vestido de casamento.

“Bem, eu estava planejando usar o vestido de noiva de Victoria. Eu realmente estava tão animada de poder usar um design que minha futura sogra criou. Nós nos conectamos para começar a desenhar o vestido, e então alguns dias de passaram e eu não ouvi nada”, comentou Nicola à revista Grazia USA.