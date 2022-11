Dany Bananinha revela motivo da separação com o marido: “Fiz de tudo para salvar meu casamento”

A atriz Dany Bananinha desabafou em podcast sobre a separação com seu marido e pai da sua filha Lara

Publicado em 16/11/2022, às 20h11

A artista Dany Bananinha (46) revelou em entrevista recente a motivação do seu divórcio com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter (40), pai da sua filha Lara (2).

A diretora de palco do “Domingão com Huck” desabafou sobre o processo do divórcio e abriu o coração sobre seus sentimentos: “Tentei ao máximo, conversei, tentei, mostrei. Fiz de tudo para salvar meu casamento e tomei a atitude no momento certo (...) Eu terminei gostando. Eu só entendi que não ia mudar lá na frente, que não ia ser como eu estava tentando que fosse, e por que eu ia perder tempo ali?”.

“Uma parada que estava ficando tão clara: eu estava ficando sozinha. O pior relacionamento que existe é quando você se sente sozinha com uma pessoa do lado”, comentou Dany no podcast "PodGether”.

A separação de Dany e Pedro aconteceu no início deste ano, após um ano de casamento. O casal se conheceu em 2019, no Rio de Janeiro, e logo chegou a filha Lara. Pedro também é pai de um menino de 11 anos, de seu relacionamento anterior.

Aniversário!

Neste ano, alguns meses após a separação que ocorreu em março, Dany apareceu curtindo seu aniversário ao lado da filha.

Que dia! Fazendo o que mais amamos. Abriu um sol lindo e o vento foi embora", contou ela, que em seguida se declarou para a menina. "Obrigada por ser tão minha parceira, filha! Deus foi muito generoso, mandou uma mini topa tudo igual à mãe. E tem comida? A gente vai", brincou.