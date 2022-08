Dany Bananinha curte aniversário na praia ao lado da filha: "Minha parceira"

Dany Bananinha, assistente de palco do programa 'Domingão com Huck', comemorou seu aniversário de 46 anos na praia com Lara

Dany Bananinhacompletou 46 anos de vida nesta segunda-feira, 15, e comemorou a data especial na companhia da filha, Lara (2), em uma praia no Rio de Janeiro.

Nos Stories do Instagram, a assistente de palco do programa Domingão com Huck, da TV Globo, compartilhou algumas fotos em que aparece se divertindo com a herdeira na praia. Nos cliques, a aniversariante exibe toda sua beleza e boa forma ao surgir usando um biquíni roxo e verde.

Ao compartilhar os cliques, Dany falou sobre comemorar mais um ano de vida ao lado de Lara. "Quem tá amando o dia? Comendo sem parar?", escreveu ela sobre a filha. "Que dia! Fazendo o que mais amamos. Abriu um sol lindo e o vento foi embora", contou ela, que em seguida se declarou para a menina. "Obrigada por ser tão minha parceira, filha! Deus foi muito generoso, mandou uma mini topa tudo igual à mãe. E tem comida? A gente vai", brincou.

No feed do Instagram, Dany refletiu sobre o novo ciclo e fez um agradecimento. "15.08. Estou pronta para receber toda abundância do universo na minha vida. Está feito, está feito, está feito. Mais 1 ano de vida e eu estou aqui com saúde pra agradecer. Agradeço pelas bençãos na minha vida, agradeço pela minha cura e por todos os dias difíceis, suas provas de que tudo pode sempre melhorar quando se tem FÉ. Minha vida é inundada de bençãos, só consigo agradecer."

"O último ano foi muito difícil, escrevo chorando lembrando, mas hoje com lágrimas de gratidão. Sou uma vitoriosa, a minha saúde é minha maior riqueza, foi um ciclo difícil que me trouxe mais coragem e mais gratidão. Se isso é possível. Vivo intensamente com a certeza que não podemos deixar pra amanhã o que pode ser feito hoje. Ser feliz HOJE e sempre. Pra vocês eu quero sempre mostrar a minha verdade, minha vida real, sem romantismo, mas com mais alegria e sorriso. Obrigada a todos por tanto. Obrigada Deus por tudo. Obrigada pelo meu maior presente minha filha Lara. Deus é muito generoso e perfeito! Feliz vida Danielle, feliz dia", completou.

