Danton Mello diz que deixou de ser ateu após experiência sobrenatural: ‘Tive crise de choro’

O ator Danton Mello falou sobre religião após ter vivido protagonista no filme 'Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz'

O ator e dublador Danton Mello (47) decidiu abrir seu coração sobre a sua relação com a religião depois de ter interpretado o protagonista do filme Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que estreia nesta quinta-feira,1, nos cinemas do Brasil.

De acordo com o ator, a chance de ter vivido um médium no filme fez ele deixar de ser ateu. “Tive uma crise de choro antes da página dez! Me questionei o porquê de ele ter chegado pra mim. Eu que não acreditava, não tinha acesso à espiritualidade. Deixei de ser ateu. Impossível fazer um personagem como esse e sair do mesmo jeito”, disse Danton, em entrevista ao Jornal Extra.

O irmão de Selton Mello também fez questão de relembrar de quando sofreu um grave acidente aéreo, no ano de 1998, e como a situação o fez viver experiências que considera sobrenaturais.

“Vivi isso logo depois de operar por conta do acidente. Comentei com meu médico e ele disse que era impossível, que eu estava muito debilitado. Anos depois, um amigo espírita me falou que um espírito de luz estava do meu lado. Fiquei com isso na cabeça por muito tempo“, contou.

O acidente de Danton Mello

Danton Mello caiu de helicóptero no dia 14 de setembro de 1998, quase 24 anos atrás, enquanto gravava uma reportagem para o Globo Ecologia. Enquanto sobrevoava o Monte Roraima, o ator e sua equipe caiu e foram encontrados 30 horas depois, por índios não-reclusos da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. O ator sofreu uma hemorragia interna grave e precisou ser operado às pressas, correndo risco de vida, mas se recuperou semanas depois.

Veja o trailer do filme que mudou a percepção de Danton Mello:

