Danton Mello desmente boatos e nega cura após diagnóstico de doença: "Não tem"

Danton Mello desmente boatos em publicação nas redes sociais; veja

O ator Danton Mello desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira (27) e desmentiu que tenha se curado misteriosamente de uma doença que atinge milhões de brasileiros: a diabetes.

É que está circulando uma notícia que afirma que ele fez um tratamento milagroso para a doença. Consciente, ele tratou de rebater a informação e contar qual é a verdade.

"Me ajudem a denunciar! Matéria falsa! Não existe remédio milagroso para diabetes! Nunca dei essa entrevista! Convivo, sim, com diabetes tipo 2 e tenho acompanhamento médico de um dos maiores endocrinologistas do país", declarou ele.

"Essa doença não tem cura. O que precisa é de alimentação adequada, exercícios físicos e de um bom médico pra te apontar os caminhos e receitar a medicação adequada ao seu caso. DENUNCIEM e repassem que este comercial é falso, mentiroso!!! Agradeço demais a ajuda de vocês!", pediu ele.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danton Mello (@dantonmello)

RARA APARIÇÃO

O ator Danton Mello aproveitou o feriado de Carnaval para curtir a folia na companhia da esposa, a empresária Sheila Ramos, em Salvador, na Bahia. Os dois fizeram uma rara aparição juntos e foram fotografados aos beijos antes do início do evento. "Juntos! Ela ama, eu vou junto, e assim, seguimos. Meu carnaval o ano todo", disse ele nas redes sociais.

Danton e Sheila estão juntos há cerca de nove anos. Recentemente, ele falou sobre a amada em entrevista na Revista CARAS. “Passei alguns anos achando que não me relacionaria com mais ninguém, que iria só cuidar das minhas filhas. Até que encontrei essa mulher iluminada. A Sheila é muito parceira, me apoia, me incentiva. Com ela, aprendi a ser um pai melhor, um homem melhor, e me orgulho muito de nossa relação”, disse ele, que é pai de Luiza, de 20 anos, e Alice, de 18 anos, frutos de relacionamento anterior.