Danni Suzuki surge abalada e diz que "irmão" segue em "situação crítica" em hospital

Danni Suzuki surge abalada e atualiza estado de saúde do maquiador Ricardo Tavares; veja os detalhes

A atriz Danni Suzuki reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Ricardo Tavares, maquiador que segue em estado gravíssimo após um desaparecimento.

Ainda profundamente abalada com a situação do amigo que ela considera um "irmão", a atriz disse que a situação está se complicando rápido. A artista reiterou o pedido para que os fãs sigam orando por sua plena recuperação.

"A situação está bem crítica, ainda estamos esperando ele acordar. Ele não acordou. Cada dia que passa, vai ficando mais difícil. Cada dia que passa, as orações precisam se intensificar. Está tudo nas mãos de Deus neste momento. Não tenho muitas boas expectativas senão a minha fé, a nossa fé, a fé de todos que ele ama. Não é moleza", disse ela.

Ricardo Tavares desapareceu na semana passada quando ia para casa. A artista, que o considera "um irmão", também contou detalhes da condição. "Amigos, meu melhor amigo, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo sumiu anteontem (22/08) saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itapuaçu levando umas plantinhas no carro pra plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu!", contou ela.

O maquiador foi encontrado dois dias depois em estado grave após supostamente ser atropelado. "A princípio foi atropelado, porém o carro dele está sumido. Mas o importante é que Deus nos deu um sinal de esperança. Ele está entubado em estado gravíssimo, com edema cerebral e fratura na cervical", contou ela em uma publicação nas redes sociais.

MAQUIADOR É ÍCONE ENTRE FAMOSAS

Danni Suzuki ganhou o apoio de amigos e fãs. Ricardo Tavares já fez trabalhos com várias artistas e estrelas da televisão. Recentemente, ele maquiou nomes como Miá Mello, Claudia Ohana e Maitê Proença. Ele é um dos profissionais mais respeitados da área da beleza.