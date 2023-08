Danni Suzuki encontra amigo desaparecido e revela o que houve: ''Estado gravíssimo''

Atriz Danni Suzuki encontra amigo desaparecido e conta como está o estado de saúde ele

Na madrugada desta sexta-feira, 25, a atriz Danni Suzuki contou em sua rede social que o amigo desaparecido há dois dias, o maquiador e hair stilyst Ricardo Tavares, foi encontrado após muita procura. A famosa então comentou que ele está em estado grave, precisando de orações e boas energias.

Com um edema cerebral e fratura cerebral, Ricardo Tavares deu esperança para ela ao derramar uma lágrima quando ouviu a voz da artista dizendo que o achou. "ENCONTRADO! Meu Deus é grande demais! Ricardinho esta no hospital lutando pela vida. A princípio foi atropelado, porém o carro dele está sumido. Mas o importante é que Deus nos deu um sinal de esperança. Ele está entubado em estado gravíssimo, com edema cerebral e fratura na cervical. Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse “Cadin, te achei! Eu to aqui…” e ao ouvir minha voz uma lágrima caiu do olho dele. Xerife gritou: ele ta chorando! Juro que uma forte esperança aqueceu nosso peito", contou.

"A verdade é que tudo está na mão de Deus. O primeiro passo foi dado, agora se inicia uma nova jornada. Aguardamos um milagre! Só peço a Deus que traga Ricardin de volta pra mim! Por favor, rezem, essa é a hora da oração e luz", comentou sobre esperarem um milagre.

Danni Suzuki realizou o sonho do pai de conhecer o Japão

Em janeiro, a artista viajou para o Japão com o filho Kauai (11) e o pai Hiroshi Suzuki (77), que ainda não conhecia o país. Eles foram para Hokkaido, uma ilha, e depois seguiram para a capital, Tóquio. "Meu pai é filho de japoneses, mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora, com 77 anos, chegou o momento", celebrou Danni.

"Estar no Japão é poder se conectar com um novo mundo, com uma cultura muito distante da que conhecemos, é ver um mundo muito a frente do nosso na inovação tecnológica e em valores educacionais. Mas acima de tudo é a prova de que o mundo moderno e tecnológico não te afasta do calor humano, do carinho e cuidado com o outro, pelo contrário, entendem que a tecnologia só está aí pra deixar as coisas mais organizadas e fácies pra nós mesmos", começou.