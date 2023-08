Danni Suzuki implora por ajuda após sumiço de seu melhor amigo: "Agarrada com Deus"

Danni Suzuki implora por ajuda após sumiço do profissional; ele é muito conhecido no meio artístico

A atriz Danni Suzuki pediu ajuda nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, para tentar encontrar o maquiador e hair stylist Ricardo Tavares. Ele desapareceu há dois dias sem deixar pistas. Muito abalada, ela está em busca de informações.

A artista, que o considera "um irmão", também contou detalhes do que aconteceu. "Amigos, meu melhor amigo, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo sumiu anteontem (22/08) saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itapuaçu levando umas plantinhas no carro pra plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu!", contou ela.

A atriz lembrou que até o momento não há maiores notícias sobre o que aconteceu. "Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido, então estou agarrada com Deus e pedindo que por favor DIVULGUEM! Ricardinho é um dos melhores make up artists do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico. Me ajudem a achar meu irmão! Por favor!", escreveu ela.

Danni Suzuki ganhou o apoio de amigos e fãs. Ricardo Tavares já fez trabalhos com várias artistas e estrelas da televisão. Recentemente, ele maquiou nomes como Miá Mello, Claudia Ohana e Maitê Proença.

