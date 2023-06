Danni Suzuki comemora aniversário de filho: ‘Minha mais linda razão de viver’

Apresentadora e atriz Danni Suzuki celebra 12 anos de Kauai, filho único, fruto de seu relacionamento com Fábio Novaes

Nesta terça-feira, 13, a atriz e apresentadora Danni Suzuki usou suas redes sociais para prestar homenagens para seu filho, Kauai, fruto de seu relacionamento com Fábio Novaes. O pequeno está completando 12 anos de idade, ganhando uma linda declaração de sua mãe, que rasgou elogios para o único filho.

“Hoje meu gigante faz 12 anos! 13 de junho, Dia de Santo Antônio! Os anos mais felizes da minha vida com certeza! Um pedacinho de mim que ensina a cada dia como minha vida é linda! Meu companheiro, minha pureza, minha mais linda razão de viver”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Gratidão demais a Deus por esse menino mais que especial, amoroso, carinhoso, inteligente, muito mágico. Kauai é um ser de tanta tanta luz! Um menino muito abençoado e uma inteligência espiritual muito forte. Muito obrigada, meu Deus, pela belíssima missão e responsabilidade de cuidar desse precioso”, completou Danni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANNI SUZUKI (@danisuzuki)



Danni Suzuki realizou o sonho do pai de conhecer o Japão

Em janeiro, a artista viajou para o Japão com o filho Kauai (11) e o pai Hiroshi Suzuki (77), que ainda não conhecia o país. Eles foram para Hokkaido, uma ilha, e depois seguiram para a capital, Tóquio. "Meu pai é filho de japoneses, mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora, com 77 anos, chegou o momento", celebrou Danni.

"Estar no Japão é poder se conectar com um novo mundo, com uma cultura muito distante da que conhecemos, é ver um mundo muito a frente do nosso na inovação tecnológica e em valores educacionais. Mas acima de tudo é a prova de que o mundo moderno e tecnológico não te afasta do calor humano, do carinho e cuidado com o outro, pelo contrário, entendem que a tecnologia só está aí pra deixar as coisas mais organizadas e fácies pra nós mesmos", começou.

"E diferente do que pensei não é difícil a comunicação com o japonês, adoram conversar, fazer amigos e se esforçam muito pra te entender. Fui recebida com muito carinho por amigos antigos e novos amigos. No final da viagem ainda dei uma entrevista pro portal Japão. Ainda rodamos pelas ruas lotadas de Harajuku. A cada esquina uma novidade… difícil voltar pra casa", finalizou.