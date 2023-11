Daniela Mercury recorda preocupações no casamento com Malu Verçosa: 'Mudança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Mercury relembrou a decisão de noticiar o casamento com Malu Verçosa e contou os desafios que enfrentou na época

Casada há 10 anos com Malu Verçosa (37), a cantora Daniela Mercury (58) recordou o momento especial durante uma entrevista à CARAS Brasil. Prestes a completar seus 40 anos de carreira, ela desabafou sobre as preocupações da época e como sua união se tornou exemplo para outros membros da comunidade LGBTQIA+.

Na época, Daniela Mercury e Malu decidiram contar a novidade durante a Ilha de CARAS . A rainha do Axé afirmou que o casamento, que aconteceu em outubro de 2013, se tornou um marco importante para sua carreira e também para o Brasil. O casório rendeu até outra capa na revista.

"Conversamos e fomos realmente de coração aberto, aflitas, preocupadas... Porque é uma mudança de cultura em um Brasil cheio de questões em relação aos casais homoafetivos", recorda. "O Brasil é um país de grande maioria tolerante."

A artista afirma que, apesar de estarem felizes com o marco, o período não foi fácil. "Minhas filhas passavam a não poder ter os nossos sobrenomes, uma família legal, no sentido dos direitos de todos os casais. Todas as consequências que vieram a partir de termos a possibilidade de nos casar no civil. Isso é uma conquista bem recente no Brasil."

A cantora se casou com a jornalista em 12 de outubro de 2013, em uma cerimônia de casamento civil. Um ano antes, o casal adotou Marcia, Alice e Ana Isabel. Em março do mesmo ano, as duas já haviam feito uma troca simbólica de alianças, em Paris, na França.

Hoje, 10 anos após o casamento, Daniela Mercury ressalta a importância de ter noticiado a relação, e afirma que isso pode ajudar outras membros da comunidade LGBTQIA+ e suas famílias. Para ela, apesar de ainda haver muito o que melhorar, já existem mudanças importantes na sociedade para acolher e respeitar todas as formas de amor.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE DANIELA MERCURY À CARAS BRASIL: