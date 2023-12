Daniela Mercury recorda início da carreira e fama: 'Não queria me perder'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Daniela Mercury relembrou decisões difíceis do início da carreira e contou como aprendeu a lidar com a fama

Celebrando os 40 anos de carreira, a cantora Daniela Mercury (58) recorda que nem sempre seu caminho foi fácil. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que o começo de sua trajetória na música rendeu decisões complicadas e um peso para lidar com a fama.

Daniela Mercury diz que, por ter começado a carreira bastante jovem, precisou tomar difíceis decisões . Ela relembra que, desde a adolescência, já era bastante consciente do mundo, dificuldades e lutas que enfrentaria, mas não imaginava que seria tão complicado.

"No comecinho da carreira eu já tive que fazer escolhas bastantes difíceis", conta. A Rainha do Axé relembra que precisou trocar de empresário, teve que abdicar de certos aspectos para não ficar sujeita ao poder de outras pessoas e ainda precisou refletir bastante sobre seu poder como artista e o seu lugar no Brasil.

Ainda no início da carreira de cantora e no auge do disco O Canto da Cidade, ela também percebeu que, ao se tornar uma artista importante, a dificuldade de ser autêntica e mostrar claramente seus posicionamentos também é dificultada, já que a liberdade fica menor.

"Eu não queria me perder", completa. A cantora ainda acrescenta que precisou aprender a lidar com o poder que conquistou, e também o peso de ter muitas pessoas dependendo dela e de sua carreira, que estava cada vez maior.

Foto: Reprodução/CARAS

Ao fim da conversa, Daniela Mercury ainda recebeu uma joia exclusiva em comemoração aos 30 anos da revista CARAS, feita especialmente para ela pela designer de joias Rosana Chinche. "Muito obrigada, estou muito lisonjeada. Que escândalo!", comemorou a cantora, que já colocou o pingente em seu pescoço.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE DANIELA MERCURY À CARAS BRASIL: