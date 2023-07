Daniel Radcliffe decepciona fãs ao descartar definitivamente volta a Harry Potter

Os produtores da franquia ‘Harry Potter’ estão trabalhando em reboot da saga como série de TV

O ator Daniel Radcliffe decepcionou os fãs da franquia ‘Harry Potter’ ao descartar em definitivo qualquer possibilidade de retorno dele ao personagem criado pela escritora J.K. Rowling. O astro inglês expôs sua opinião aos pedidos dos fãs para que ele retorne à franquia.

Em entrevista ao site ComicBook, quando perguntado se ele se via participando do remake televisivo de ‘Harry Potter’ sendo produzido pelos estúdios Warner Bros. A previsão é que a série de ‘Harry Potter’ seja exibida ao longo de 10 anos, com seu início planejado para 2025 ou 2026.

Radcliffe afirmou sobre sua possível participação no projeto: “A minha percepção é que eles estão tentando recomeçar do zero e tenho certeza que quem quer que esteja trabalhando nisso vai querer dar sua marca autoral, provavelmente sem a presença do ‘velho Harry’ aparecendo aqui e ali”.

“Então eu definitivamente não me vejo [no projeto] de nenhuma forma. Mas eu obviamente desejo toda sorte do mundo para eles e estou muito empolgado em passar essa tocha adiante. Só não acho que preciso fazer essa passagem pessoalmente”.

A declaração dividiu a opinião dos fãs da saga que foram as redes sociais: “Ele precisa ser o Harry Potter até o fim da vida”, escreveu um fã no Twitter em reação à declaração do ator. “Ele deixou claro que não tem interesse…”, lamentou um internauta. “Isso aí, Daniel, vida que segue”, elogiou uma terceira. “Ele está construindo toda uma carreira independente de ‘Harry Potter’”, compartilhou mais alguém.

Ao longo de 10 anos, Radcliffe deu vida ao bruxinho protagonista da franquia ‘Harry Potter’ em oito filmes.

Daniel Radcliffe fala pela primeira vez sobre o filho recém-nascido

Depois de algumas semanas de mistério, Daniel falou sobre a paternidade em uma entrevista. Ele e a namorada, Erin Darke, são pais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Em entrevista no Entertainment Tonight, o artista contou como está sendo esses primeiros meses com o filho recém-nascido. “É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhos e Erin é incrível – é um verdadeiro privilégio também ter esse tempo com ele. Eu posso tirar um tempo de folga, o que nem todo mundo pode fazer, então posso ficar muito tempo com ele, o que é maravilhoso”, disse ele.