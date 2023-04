Daniel Boaventura faz rara aparição com a namorada em tarde no shopping

Daniel Boaventura surge com a namorada em flagra nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro

O ator e cantor Daniel Boaventura aproveitou uma tarde de folga nesta terça-feira, 18, para curtir um passeio com a sua namorada, a atriz e cantora Roberta Vohs, no Rio de Janeiro. Os dois foram flagrados pelos paparazzi nos corredores de um shopping carioca.

Eles foram fotografados lado a lado e de mãos dadas enquanto circulavam pelo local com looks neutros. Ele optou por jeans com blazer azul, e ela surgiu com um vestido preto básico.

Vale lembrar que o artista é discreto com a vida pessoal e quando não é visto em público com a amada.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Daniel Boaventura lança seu primeiro single autoral

O ator e cantor Daniel Boaventura (52) está desbravando uma nova área na música ao lançar o seu primeiro single autoral, chamado Best Part Of The Show.

"Durante muito tempo, eu cantei e continuo cantando músicas que já foram cantadas por outras pessoas, e eu gosto de dar a minha cara. E o que eu acho bacana é que eu consegui definir o meu estilo sem ter começado a compor antes. Eu estou encontrando a minha voz antes de criar essa relação com a música autoral. De agora em diante essa experiencia de compor virá com mais força, eu não tenho dúvida", disse ele.

E completou: "Eu sempre me vi como um intérprete e, na pandemia, eu me vi com mais tempo livre e isso proporcionou esse momento. Eu sempre tive curiosidade de criar novas canções, mas nunca dediquei tempo a isso. Sinto que agora estou mais inspirado e estou gostando".

Ao definir a canção Best Part Of The Show, o artista contou que é uma música que traz um aconchego. "O intuito dela é amor, dedicação, é família. Muitas pessoas podem posicioná-la como um conselho, ou uma atenção, uma crença de amor e carinho do pai com a filha ou filho, questionando como esse ser será quando crescer, as semelhanças e diferenças, como preparar para encarar a vida de uma maneira mais plena, mais cheia. É uma declaração de amor. Obviamente eu penso nas minhas filhas quando ouço essa música. Mas pode ser de um homem para uma mulher, alguém que a gente quer que cresça e se desenvolva. É uma música muito positiva, estou muito feliz", afirmou.