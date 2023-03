Daniel Boaventura anuncia novidade na carreira: seu primeiro single autoral

Daniel Boaventura comemora novidade em sua carreira musical: 'De agora em diante, essa experiência de compor virá com mais força, eu não tenho dúvida'

O ator e cantor Daniel Boaventura (52) tem uma longa carreira na música e é reconhecido por suas releituras de grandes sucessos da música norte-americana e shows com orquestras. Agora, ele está desbravando uma nova área na música ao lançar o seu primeiro single autoral, chamado Best Part Of The Show, que chega às plataformas digitais em 31 de março.

Em conversa com a CARAS Digital, ele contou mais sobre o novo desafio na carreira. A canção é uma parceria de Boaventura como guitarrista Marcel Camargo, radicado em Los Angeles e que já tocou com Michael Bublé, e produção de Fabricio Matos e André Vasconcellos. A canção nasceu durante a pandemia de Covid-19, quando o artista teve mais tempo livre na agenda e decidiu explorar a canção autoral.

"Durante muito tempo, eu cantei e continuo cantando músicas que já foram cantadas por outras pessoas, e eu gosto de dar a minha cara. E o que eu acho bacana é que eu consegui definir o meu estilo sem ter começado a compor antes. Eu estou encontrando a minha voz antes de criar essa relação com a música autoral. De agora em diante essa experiencia de compor virá com mais força, eu não tenho dúvida", disse ele.

E completou: "Eu sempre me vi como um intérprete e, na pandemia, eu me vi com mais tempo livre e isso proporcionou esse momento. Eu sempre tive curiosidade de criar novas canções, mas nunca dediquei tempo a isso. Sinto que agora estou mais inspirado e estou gostando".

Ao definir a canção Best Part Of The Show, o artista contou que é uma música que traz um aconchego. "O intuito dela é amor, dedicação, é família. Muitas pessoas podem posicioná-la como um conselho, ou uma atenção, uma crença de amor e carinho do pai com a filha ou filho, questionando como esse ser será quando crescer, as semelhanças e diferenças, como preparar para encarar a vida de uma maneira mais plena, mais cheia. É uma declaração de amor. Obviamente eu penso nas minhas filhas quando ouço essa música. Mas pode ser de um homem para uma mulher, alguém que a gente quer que cresça e se desenvolva. É uma música muito positiva, estou muito feliz", afirmou.

Por fim, ele refletiu sobre o atual momento de sua carreira. "Estou muito satisfeito, muito tranquilo. Estou em um momento muito feliz da minha carreira. Eu estou abraçando mais esse lado mais pop da música, meu público está mais heterogênio, está mais jovem. Eu canto clássicos, mas boa parte do meu repertório gira em torno de grandes sucessos pop das décadas de 80 a 2000. Cada vez mais eu me sinto enveredando por esse mundo. Esse momento de Best Part of the Show está chegando com maturidade, de que o que importa é a música. O rótulo do estilo não é fundamental. O fundamental é ser verdadeiro no que você faz e transmitir a energia através da música. Com certeza muitas coisas diferentes estão por vir", afirmou.