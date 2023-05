Danton Mello desabafa sobre fake news de sua doença e promete justiça: 'Chocado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Danton Mello relembrou o caso e desabafou sobre sua doença

Danton Mello (47), conhecido por atuar em diversas produções, foi alvo de uma fake news envolvendo sua doença recentemente. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembrou o caso, desabafou sobre a diabetes e ainda prometeu justiça aos atingidos pelo comercial com seu nome.

"Achei um absurdo. Com certeza deve ter lesado muitas pessoas, porque até eu fazer a minha postagem, não sei quanto tempo esse comercial ficou no ar, não sei nem se ele ainda está no ar. Estou em contato com advogados e entendendo o que fazer. Para mim, mais importante do que o processo e qualquer coisa contra essa empresa e quem fez isso, é alertar o público. Sou engajado em muitas campanhas alertando sobre a diabetes, já fiz campanhas com grande laboratórios, já fiz lives com médicos. É importante mostrar que não existe milagre, o que existe é qualidade de vida e, principalmente, equilíbrio. Não penso em processo, só quero realmente que tirem do ar e que não atinja mais ninguém. Que ninguém possa ser enganado por uma coisa tão absurda", declarou Danton Mello .

O ator também explicou como ficou sabendo sobre o caso com sua doença : "Na verdade, não era nem uma fake news, era um anúncio, uma venda de um remédio que não é comprovado, não sei nem se existe. Então eu fiquei muito chocado quando recebi as primeiras notícias. Poucas semanas depois, eu comecei a receber o contato de muitos amigos que visualizaram esse comercial nas redes sociais. Na hora, eu resolvi fazer uma postagem e alertar os meus seguidores. Muitos deles estavam me perguntando da veracidade do comercial, então achei que era muito importante divulgar que não existe milagre para a diabetes".

