Dandara Mariana posa em Fernando de Noronha e chama atenção com biquíni sensual

A atriz Dandara Mariana compartilhou fotos do fotógrafo Neuronhe-se em seu Instagram

Dandara Mariana (34) encantou os fãs e seguidores na última semana. A atriz, que está no ar como Talita, da novela Travessia, da Globo, compartilhou registros usando biquíni em Fernando de Noronha. A artista da trama de Gloria Perez aproveitou o dia de TBT, na última quinta-feira, 22, e exibiu sua beleza em seu perfil oficial do Instagram.

Os registros foram feitos pelo fotógrafo Neuronha, queridinho dos famosos. Caprichando na pose, ela tirou diversas fotos durante um passeio de barco. O biquíni escolhido pela atriz era na cor lilás, sendo um tomara que caia e a parte de baixo possuía uma amarração.

Em outro vídeo, ela ainda surgiu passando parafina em uma prancha de surfe, para praticar o esporte na praia. "O verão começou ontem e eu só nisso… #tbt desse lugar que eu amo, Noronha", escreveu ela na legenda da publicação. "Bora surfistaaaaaa", disse Pedro Scooby nos comentários

"Dandara não faz isso com a gente! Que mulher! Que espetáculo", "A mulher mais bonita da Televisão Brasileira", "Um arraso de mulher", "Jesus, Dandara!", "Agora que esse Instagram explode mesmo. Imagina ser a mais gostosona dessa rede?", "Um corpo é um corpo!", exaltaram os fãs.

SIMARIA TAMBÉM DEIXA FÃS BABANDO AO POSAR COM MAIÔ

A cantora Simaria Mendes (40), que é irmã da cantora Simone Mendes (38), agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto só de maiô com transparência. A musa arrasou ao exibir suas pernas torneadas durante um passeio de barco em um lindo dia ensolarado .

Na foto, ela ostentou suas curvas impecáveis ao usar o modelito com transparência no decote e também na região da cintura. O look sensual deixou à mostra as pernas saradas da estrela, que ainda caprichou na pose para destacar a sua beleza natural.

Há poucos dias, Simaria agitou os fãs ao aparecer com um look fininho e ousado. Ela exibiu uma foto usando apenas um top brilhante e uma lingerie fio-dental ao posar em um quarto. Nos comentários da imagem, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Você é linda”, disse um seguidor. “Deusa perfeita”, comentou outro. “É um mulherão”, declarou mais um.